CALCIO CATANIA – I rossazzurri sbancano Francavilla: goal e highlights (VIDEO)

Terza vittoria consecutiva per il Calcio Catania: sono 7 i punti in classifica, in attesa della sentenza del Tribunale Federale Nazionale (TFN) sulla penalizzazione inflitta.

Altra prestazione di spessore quella fornita dagli uomini di mister Giuseppe Raffaele, nel difficile campo sintetico di Francavilla Fontana, dove hanno superato i pugliesi e conquistato la terza vittoria consecutiva.

Con i punti strappati alla concorrenza di Monopoli e Juve Stabia e dopo il turno di riposo forzato, i rossazzurri sono tornati alla carica in terra pugliese conquistando il bottino pieno ai danni della Virtus Francavilla. Mattatore di giornata proprio un ex, quel Manuel Sarao che sfoderò un gran goal, nella porta opposta a quella di ieri, a tempo scaduto nelle passate stagioni.

Rete siglata grazie ad un calcio di rigore trasformato dal 31enne bomber milanese, conquistato grazie ad una rapida azione sulla destra di Albertini, altro ex della gara e tra i migliori in campo. Diverse le occasioni per la squadra allenata da Raffaele, con Crispino bravo a sventare le minacce arrivate dai tiri di Kevin Biondi e Michele Emmausso.

Onore al merito anche alla Virtus Francavilla, pericolosa lungo tutti i 90 minuti e con le polveri bagnate grazie alla superlativa prestazione dell’estremo difensore rossazzurro Miguel Angel Martinez, protagonista della gara e migliore in campo. Lo spagnolo, ormai naturalizzato catanese, ha infatti sventato almeno cinque chiare azioni nitide da goal dei pugliesi, blindando il risultato sullo 0-1 finale.

PAGELLE

Martinez 8; Claiton 6.5, Tonucci 6.5, Silvestri 6.5; Zanchi 5.5 (Pellegrini sv), Maldonado 5.5, Rosaia 6, Albertini 7 (Pecorino 6); Biondi 6 (Manneh sv), Emmausso 6 (Welbeck 6), Sarao 6.5 (Calapai 6). All. Giuseppe Raffaelle 6.5