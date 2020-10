CALCIO CATANIA – Quattro positivi al Covid-19: partita spostata col Francavilla

Quattro positivi al Coronavirus tra le fila del Calcio Catania, ma solo uno fa parte del gruppo squadra: cambia l'orario della partita contro la Virtus Francavilla.

C’è finita anche la squadra rossazzurra nella morsa del Coronavirus, che adesso dovrà fare i conti con questo nuovo avversario; come ha fatto sapere la stessa società di via Magenta, infatti, in seguito agli ultimi tamponi effettuati prima della partenza per la Puglia, sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19.

Intanto, la partita contro la Virtus Francavilla è stata spostata d’orario, dopo l’istanza presentata dalla società del Calcio Catania e approvata dalla Lega Pro, nelle vesti del suo presidente Ghirelli. La sfida di Francavilla Fontana avrà inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00 come precedentemente stabilito.

Solo uno dei quattro positivi è riferito al gruppo squadra, anche se al momento non si conosce l’interessato. Questo il comunicato della società rossazzurra:

“Il Calcio Catania comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si sono sottoposti tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club, ha evidenziato quattro positività al COVID-19, una delle quali lievemente sintomatica. Una positività, asintomatica, è riferita al gruppo squadra. Secondo le disposizioni vigenti, si è provveduto prontamente all’isolamento delle persone contagiate. Il Calcio Catania sta espletando ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale“.

Tra i quattro positivi vi è anche Angelo Scaltriti, responsabile comunicazione e stampa del Calcio Catania, che per totale trasparenza, che da sempre lo contraddistingue, lo ha comunicato tramite i social network. Al collega giungano i nostri migliori auguri di pronta guarigione.