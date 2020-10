Bonus vacanze verso la proroga: si potrà spendere nel 2021

Il bonus vacanze potrà essere speso anche nel 2021? Il Governo sta valutando l'ipotesi. Tutte le informazioni attualmente disponibili su come e dove spenderlo.

Bonus vacanze 2020: tra le varie manovre a sostegno delle imprese e dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus, il governo pensa di continuare a sostenere il settore del turismo attraverso il bonus vacanze, prorogandone il termine di scadenza all’anno prossimo. La scadenza prevista per il 31 dicembre 2020 potrebbe essere, quindi, rimossa consentendo l’utilizzo del bonus anche nei primi mesi del 2021.

La proposta del Ministro Franceschini

È questa la proposta del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini che ha spiegato: “Ci sono circa un milione di famiglie o di persone che hanno ritirato il bonus e sono pronte a usarlo ma non lo spendono perché non si fidano ad andare a fare un week end o un viaggio. Stanno aspettando come va la curva del contagio. Quindi, siccome il bonus vale fino al 31 dicembre io sto ragionando di prorogare la validità del bonus, in modo che chi lo ha ritirato possa continuare a usarlo anche nei primi mesi del 2021″.

Secondo il Ministro, infatti, il bonus non è stato affatto un flop (come molti sosterrebbero): “A luglio e agosto i dati ci indicano che è andato benissimo, poi c’è stato un arresto dovuto alla ripresa dei contagi”. In ogni caso, il Ministro sottolinea che i fondi inutilizzati rimarranno, comunque, nel settore turismo.