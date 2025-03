Bonus vacanze 2025: anche per il 2025 l’INPS conferma il bonus vacanze rivolto ai pensionati, grazie al bando di concorso Estate INPSieme Senior. L’iniziativa consente di accedere a un contributo economico variabile, compreso tra 800 e 1.400 euro, in base al valore ISEE del richiedente, per soggiorni estivi in località turistiche italiane.

Il bando è destinato ai pensionati appartenenti alla Gestione Dipendenti Pubblici, a coloro che hanno aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e agli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

Di seguito il funzionamento del contributo, i requisiti necessari per accedervi e le modalità per presentare la domanda per il bonus vacanze 2025 previsto dall’INPS.

Bonus vacanze 2025, di cosa si tratta

Il bonus vacanze per pensionati è un sostegno economico riservato a specifiche categorie di pensionati e ai loro familiari, con un importo che varia da 800 a 1.400 euro in base all’indicatore ISEE. Il contributo viene concesso nell’ambito del bando “Estate INPSieme Senior”, promosso ogni anno dall’INPS.

L’iniziativa è rivolta a circa 4.000 beneficiari, tra cui i pensionati, i loro coniugi e i figli disabili conviventi, offrendo la possibilità di partecipare a soggiorni estivi in Italia, presso destinazioni marittime, montane, termali o culturali. I periodi previsti per le vacanze sono i mesi di luglio, agosto e settembre.

Per l’edizione 2025, le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo ed entro le ore 12:00 del 16 aprile. Di seguito, scopriamo nel dettaglio come accedere al beneficio e quali sono i requisiti per usufruire del bonus previsto dal concorso.

Bonus vacanze 2025, a chi spetta

Possono presentare domanda per il bonus vacanze, i pensionati iscritti alle seguenti gestioni:

gestione dipendenti pubblici;

gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del Decreto Ministeriale 45 del 2007;

gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Inoltre, insieme al richiedente, possono ottenere il contributo anche i seguenti soggetti:

il coniuge convivente del pensionato interessato o l’unito civilmente convivente che compare nell’attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto;

convivente del pensionato interessato o l’unito civilmente convivente che compare nell’attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto; figli conviventi disabili gravi del pensionato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, o invalidi civili al 100% con il riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, che compaiono nell’attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto.

Bonus vacanze, i voucher disponibili

Per quest’anno l’INPS metterà a disposizione 3.850 c0ntribbuti, di cui: