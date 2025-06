Bonus vacanze: il bonus viaggi per gli anziani over 65 è stato confermato anche per il 2025. Questa agevolazione, promossa dal Governo, ha l’obiettivo di offrire a chi ha superato i 65 anni la possibilità di viaggiare a tariffe agevolate. Sebbene il bonus sia stato approvato, la sua attivazione non è ancora avvenuta, ma è prevista a breve.

Bonus vacanze di cosa si tratta

Il bonus viaggi per gli over 65 è un’iniziativa promossa dal governo italiano per incentivare il turismo del benessere e il turismo lento tra gli anziani, con l’obiettivo di salvaguardare la loro salute psicofisica e garantire standard minimi di prestazioni sociali. Per l’attuazione del bonus l’Esecutivo ha stanziato 5 milioni di euro, di cui:

3,5 milioni di euro destinati a specifiche iniziative;

destinati a specifiche iniziative; 1,5 milioni di euro a ulteriori misure di accessibilità turistico culturale.

Bonus vacanze, requisiti richiesti

Il bonus viaggi per anziani è destinato a chi ha superato i 65 anni, è autonomo e desidera vivere esperienze turistiche a costi agevolati. L’iniziativa coinvolge anche le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e diverse tipologie di strutture ricettive, come: centri termali, località balneari, agriturismi e parchi tematici, al fine di offrire opportunità di viaggio accessibili e adatte alle esigenze delle persone anziane.

Il Governo punta a:

promuovere la stipula di convenzioni tra le RSA e le strutture turistiche al fine di garantire tariffe vantaggiose per le persone anziane;

al fine di garantire tariffe vantaggiose per le persone anziane; dare la possibilità di fruire delle destinazioni turistiche anche nei giorni infrasettimanali e durante i periodi di bassa stagione;

anche nei giorni infrasettimanali e durante i periodi di bassa stagione; prevedere soggiorni di lungo periodo a prezzi agevolati per le persone anziane autosufficienti;

a prezzi agevolati per le persone anziane autosufficienti; promuovere iniziative volte a favorire la socializzazione tra persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, anche mediante lo svolgimento di attività ricreative e di cicloturismo leggero;

tra persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, anche mediante lo svolgimento di attività ricreative e di cicloturismo leggero; elaborare programmi di “turismo intergenerazionale” ed elaborare la realizzazione di programmi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Bonus vacanze, come richiederlo

Non è ancora stato definito come si potrà presentare la domanda per ottenere il bonus viaggi destinato agli anziani. Sarà necessario attendere la pubblicazione del regolamento attuativo, che sarà emanato tramite uno o più decreti del Ministro del Turismo, in collaborazione con altri Ministeri competenti. Non appena il decreto che disciplinerà nel dettaglio la misura sarà disponibile, saranno forniti maggiori informazioni sulle modalità di richiesta del bonus. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.