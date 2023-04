Bonus vacanze 2023 INPS in scadenza: requisiti e come richiederlo

Bonus vacanze 2023 INPS: ultimi giorni per richiedere il contributo, fino a 1.400 euro. A chi è riservato e come presentare domanda? Di seguito le informazioni utili.

Bonus vacanze 2023 INPS: resta ormai poco tempo per usufruire dell’agevolazione che, tuttavia, non è riservata a chiunque. Di fatto la scadenza per la presentazione delle richieste è fissata alle ore 12:00 di lunedì 17 aprile 2023. Ma cosa occorre sapere a riguardo? Di seguito tutte le informazioni utili.

Bonus vacanze 2023 INPS: di cosa si tratta?

Non tutti sanno che esiste un bonus noto come Bonus Estate INPSieme Senior, confermato dall’INPS anche per il 2023. Si fa riferimento, in particolare, ad un bando di concorso annuale che riserva a soli 3.850 pensionati, oltre che ai loro coniugi e figli disabili conviventi (che compaiono nell’attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto), l’opportunità di godere di soggiorni di vario genere. Dalle terme alle città culturali, senza dimenticare le località balneari o la montagna: le possibilità sono molteplici.

Ciò non significa che tale bonus può essere utilizzato nel corso di tutto l’anno: come suggerisce lo stesso nome, è pensato per i soggiorni nei mesi estivi (in particolare luglio, agosto e settembre) ma anche per quelli organizzati ad ottobre. Il primo giorno di novembre del 2023 è l’ultimo utile per usufruire dell’agevolazione in questione.

Bonus vacanze 2023 INPS: beneficiari e importo

Resta da chiedersi a chi sia riservato il Bonus vacanze 2023 INPS. L’agevolazione è, in primo luogo, rivolta ai pensionati che sono a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o che hanno aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45. Inoltre potranno prender parte al concorso anche quei pensionati che sono a carico della Gestione fondo ex Ipost.

Si prevede, in particolare, un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) e che verranno scelti direttamente dal beneficiario.

L’importo del contributo non è identico in ogni caso, ma varia insieme alla durata del soggiorno organizzato. Per esempio, nel caso di permanenze di otto giorni e sette notti, si prevede un importo massimo pari a 800 euro. Il bonus arriva, al contrario, ai 1.400 euro nel caso di soggiorni più lunghi, fino a 15 giorni.

Bonus vacanze 2023 INPS: come richiederlo?

Gli interessati al contributo sono tenuti a presentare apposita richiesta telematicamente. Come? Basterà seguire i seguenti passaggi:

digitare tramite il motore di ricerca del portale www.inps.it Estate INPSieme Senior; selezionare la scheda informativa Invio documentazione welfare – bandi Itaca, Collegi Universitari, Estate INPSieme Senior; cliccare su Approfondisci; cliccare su Utilizza il servizio.

Resta necessaria l’autenticazione tramite Spid, Cie, Cns. Dopo aver proceduto, occorrerà cliccare su Per Aree tematiche > Attività sociali o, in alternativa, Per ordine alfabetico > Domanda o, in alternativa, Per tipologia di servizio > Estate INPSieme Senior > Domanda.

Si esplicita che in fase di presentazione della domanda, andranno indicati i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (non Pec), tramite i quali i richiedenti otterranno tutte le comunicazioni da parte dell’INPS.

Dopo la presentazione delle domande

Una volta presentata la domanda per il bonus, non resterà che attendere la pubblicazione delle graduatorie, che dovrebbe avvenire entro il 18 maggio 2023. Ciascun richiedente, poi, avrà tempo fino a giorno 7 giugno 2023 per accettare.