Giornata viaggi nello spazio, da Gagarin a Armstrong: uomini e donne intorno all’orbita

Il 12 aprile si celebra la giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio. Tale data è stata scelta poiché il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin è stato il primo uomo a viaggiare nello spazio compiendo l’impresa di orbitare attorno alla Terra. Di seguito alcuni nomi di uomini e donne che hanno compiuto viaggi nello spazio.

Il primo uomo nello spazio

L’astronauta russo, in un’ora e 48 minuti, a 320 km di distanza dalla Terra, riuscì a compiere un volo orbitale a bordo della capsula spaziale Vostok 1, in un’epoca segnata dalle incertezze. Non era, infatti, possibile conoscere con esattezza gli effetti che avrebbe potuto avere l’assenza di gravità sul fisico dell’uomo. Ma la straordinaria impresa di Gagarin dimostrò che l’essere umano poteva decollare in condizioni di forte spinta e rientrare sulla Terra sano e salvo.

Lo scopo di tale giornata è sensibilizzare sull’importanza del contributo scientifico e tecnologico dato dalle missioni spaziali. Il viaggio di Yuri Gagarin ha segnato l’inizio di una vera e propria era storica a soltanto 4 anni di distanza dal primo lancio di un satellite artificiale, Sputnik I. Lo stesso anno fu la volta anche della cagnolina Laika, imbarcata sullo Sputnik 2, che però non sopravvisse alle sollecitazioni del viaggio.

Uomini e donne nello spazio

Dopo Gagarin sono stati centinaia gli uomini e le donne che sono andati nello spazio. La prima donna ad orbitare attorno alla Terra fu Valentina Tereshkova il 16 giugno 1963. Otto anni dopo il volo del cittadino sovietico, il 20 luglio 1969, fu lo statunitense Neil Armstrong il primo essere umano a posare i piedi sulla Luna. Ma, per la prima missione internazionale nello spazio si deve attendere invece il 1975: è il 17 luglio quando fu portato a termine il docking (in gergo astronomico sta ad indicare l’attracco che avviene tra due navicelle quando si trovano in orbita attorno alla Terra) tra l’americana Apollo e la russa Soyuz. Per l’Italia il primo astronauta fu Franco Malerba, che prese parte alla missione TSS-1, e che viaggiò il 31 luglio 1982 a bordo dello shuttle Atlantis.

L’universo femminile negli ultimi anni vede poi altre protagoniste come Mae Carol Jemison, la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Endeavour il 12 settembre 1992.O Claudie Haigneré, la prima astronauta donna francese ad aver volato nello spazio. Ma anche Chiaki Mukai, che ha partecipato alle missioni STS-65 e STS-95 dello Space Shuttle, Sunita Williams che nel 2020 è assegnata al primo volo operativo della CST-100 Starliner previsto per fine 2021, o Christina Koch che nel 2019 ha superato il record di permanenza nello spazio per una donna.

Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea che ha conseguito il record europeo femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo con la missione ISS del 2014-2015.

Il 20 luglio 2019 Luca Parmitano parte dalla storica base di Baikonur in Kazakistan per la missione Beyond assieme all’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov. Parmitano è il primo italiano ed il terzo europeo ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Detiene il record italiano di permanenza nello spazio con 366 giorni cumulativi dei due voli effettuati.