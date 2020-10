Catania, tutto pronto per il Giro d’Italia 2020: strade chiuse al traffico [FOTO]

Catania si prepara ad accogliere il Giro d'Italia che sfreccerà tra le vie del centro in direzione Acireale.

Fin dalle prime ore del mattino, Catania si è svegliata con il centro storico transennato, in attesa del passaggio della competizione ciclistica più seguita, il Giro d’Italia. La città catanese viene blindata per la seconda volta in meno di una settimana: dopo il processo di Salvini per il caso Gregoretti, che, oltre al divieto di passaggio, ha obbligato commercianti e il Liceo Classico Cutelli alla chiusura delle proprie attività, oggi sarà la volta del centro storico, che al momento è blindato al traffico dei veicoli. A tal proposito il Comune ha emanato il divieto di transito a tutti i veicoli e ha diramato una sospensione temporanea delle concessioni del suolo pubblico per tutti i negozianti della zona.

La città è stata scelta come tappa del Giro per la dodicesima volta. Le bici sfrecceranno lungo via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia e tutto il Lungomare fino ad Acicastello nella SS 114. I corridori attraverseranno Catania per un totale di 7,1 km. Alle 12.15 è prevista la partenza da Piazza Duomo. L’arrivo è previsto alle 16.00 a Villafranca Tirrena. La velocità prospettata si manterrà costante tra i 38 e i 42 km/h. La diretta del Giro d’Italia sarà trasmessa in diretta su vari canali, tra cui Raisport ed Eurosport, ma anche in streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Sky Go.