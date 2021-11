Giro d’Italia 2022 torna in Sicilia: ci sarà una Catania-Messina per velocisti

Dopo un anno di stop, torna in Sicilia il Giro d'Italia: prevista anche una tappa Catania-Messina per velocisti.

Non si conoscono ancora tutte le tappe e le date effettive, ma quel che è certo è che il Giro d’Italia tornerà in Sicilia. La buona notizia arriva dopo un anno di stop.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà una frazione per velocisti da 172 chilometri da Catania a Messina.

A svelare i dettagli è stata l’organizzazione della corsa rosa Rcs : questa, con il passare dei giorni, fornirà maggiori dettagli sul percorso di questa 105esima edizione.

La tappe di partenza in Ungheria con il via a Budapest il 6 maggio, è stata già svelata nei giorni precedenti. Ieri sono state presentate le tappe per i velocisti mentre oggi, 9 novembre ,toccherà a quelle di montagna.

La tappa Catania-Messina risulta essere una delle “classiche” del Giro d’Italia: si parte dalla costa orientale per arrivare attraverso Portella Mandrazzi, fino alla costa settentrionale passando da Villafranca Tirrena, Ganzirri con l’enorme Pilone dello Stretto del vecchio elettrodotto. Una tappa per velocisti davvero invitante.