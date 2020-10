Covid-19 in Italia, salgono ancora i positivi: raggiunti i numeri di aprile

Oltre 55mila gli attuali positivi al Coronavirus in Italia: salgono i casi in Sicilia nell'ultima settimana, tra le regioni più a rischio con un aumento del 15,51% di nuovi malati.

Sale ancora il numero dei nuovi positivi al Coronavirus lungo tutto lo Stivale, con numeri tali che non si registravano dal mese di aprile. Su quasi 119 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi casi positivi sono pari a 2.884.

Salgono anche i decessi, 27 quelli registrati nell’ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute, così come i ricoveri (+63) e i positivi in terapia intensiva (+3). Attualmente, dunque, conti alla mano gli attuali positivi in Italia sono pari a 55.566, con Campania e Lombardia a fare da apripista in questa negativa classifica; seguono a ruota Piemonte, Veneto e Lazio.

Anche in Sicilia la situazione, ad oggi, non è delle migliori, con un indice di contagio (Rt) pari a 1.19 punti, ovvero la stima che preoccupa di più gli isolani. I nuovi contagiati sono 182, a fronte di quasi 4mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre si registrano anche 3 decessi.

Zona arancione per quanto concerne la Sicilia, dove vi è stato un aumento del 15,51% dei casi nell’ultima settimana (dal 26 settembre al 3 ottobre 2020); la media nazionale di incremento dei casi è, invece, pari al 4,75%. Massima allerta e invito alla prudenza dunque nell’isola, con l’ultima ordinanza del governatore Musumeci che ha portato ad ulteriori limitazioni.