Opportunità per laureati: tirocinio retribuito al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo apre le porte ai giovani, offrendo un tirocinio retribuito per la durata di sei mesi. Ecco nel dettaglio tutte le informazioni.

Con i nuovi progetti formativi e lavorativi che offre il Parlamento europeo è possibile conoscere il funzionamento di questa grande macchina economica. Come? Semplice, partecipando ad un tirocinio formativo e retribuito dalla durata di cinque mesi. Ogni anni l’istituzione offre ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza unica per conoscere in prima persona il lavoro svolto all’interno. Vi sono due sessioni di tirocinio in due periodi differenti dell’anno: dall’1 ottobre al 28/29 febbraio e dall’1 marzo al 31 luglio. La retribuzione si aggira intorno ai 1.200 euro.

Requisiti e come partecipare:

aver compiuto 18 anni;

avere un diploma universitario;

conoscenza di una o più lingue ufficiali dell’UE;

fornire un estratto del casellario giudiziario;

non aver lavorato per più di due mesi in un organo o in un’istituzione dell’UE;

non aver fatto una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo.

La domanda va inoltrata on line presso il sito del Parlamento europeo, previa registrazione sullo stesso portale. Bisogna, in seguito, caricare il proprio curriculum vitae in formato Europass, accompagnato da una lettera di motivazione.