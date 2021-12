Energie rinnovabili, tirocini retribuiti al GSE: info e scadenze

Il GSE cerca 35 tirocinanti nel settore delle rinnovabili ed efficienza energetica; perché non candidarsi? Ecco tutte le informazioni utili per i neolaureati interessati.

Il Programma di tirocini CRUI presso GSE nasce da una collaborazione fra il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini presso la sede del GSE di Roma. Comunemente chiamato “Programma”, questo si propone di far consolidare le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso universitario attraverso un’esperienza diretta e concreta in Azienda.

Tirocini CRUI: i requisiti

Il bando scade alle ore 17:00 del 7 Gennaio 2022 e prevede l’assegnazione di 35 tirocini extra curriculari. I tirocini potranno essere svolti da remoto oppure in presenza, presso la sede di Roma, a seconda dello sviluppo della situazione sanitaria. I tirocinanti selezionati forniranno supporto all’area organizzativa e saranno impegnati da febbraio ad agosto 2022, per un totale di 6 mesi.

Possono partecipare neolaureati ad un corso magistrale o a ciclo unico presso le Università partecipanti con i seguenti requisiti:

non sono stati condannati per delitti non colposi;

sono stati condannati per delitti non colposi; non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione;

sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione; hanno conseguito il titolo di laurea magistrale in una delle classi di laurea indicate nell’elenco delle offerte;

in una delle classi di laurea indicate nell’elenco delle offerte; aver conseguito voto di laurea pari o superiore a 103/110 ;

; conoscenza lingua inglese livello B1 ;

; abbia il titolo di studio non conseguito oltre i 12 mesi dalla data di chiusura del bando.

Le condizioni economiche

Il beneficio di partecipare a questo tirocinio non riguarda solo la crescita personale, infatti, il tirocinio sarà retribuito nei seguenti modi:

800€ mensili + ticket restaurant di 7€, per ciascun giorno di tirocinio, per i residenti nei comuni appartenenti alla provincia di Roma ;

per i residenti nei comuni ; 1000€ mensili + ticket restaurant di 7€, per ciascun giorno di tirocinio, per i tirocinanti residenti nei comuni al di fuori della provincia di Roma.

Inoltre, una volta che il tirocinio sarà giunto al termine, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato.

Come candidarsi

Per procedere alla candidatura, i documenti necessari sono:

Dati anagrafici;

Curriculum vitae;

Curriculum universitario;

Candidatura.

Per fare domanda, inoltre, è necessario andare nel sito online di scambieuropei.info e seguire le istruzioni che porteranno poi alla pagina di candidatura online della Fondazione CRUI.