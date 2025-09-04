Tirocini retribuiti Camera dei Deputati: La Camera dei Deputati offre anche nel 2025 una straordinaria opportunità per studenti universitari di arricchire il proprio percorso formativo attraverso tirocini retribuiti. Questo programma consente ai giovani di acquisire esperienza pratica nel contesto istituzionale italiano, interagendo con le diverse strutture legislative e contribuendo a progetti di rilievo nazionale. Il rimborso mensile previsto può arrivare fino a 800 euro, rappresentando un sostegno economico importante per chi non risiede a Roma.

Periodo e durata dei tirocini

I tirocini alla Camera dei Deputati si svolgeranno dal 2 novembre 2025 al 1° maggio 2026, con una durata complessiva di sei mesi. Durante questo periodo, gli studenti avranno l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento delle Commissioni parlamentari, partecipare a ricerche legislative, attività di documentazione e supporto organizzativo, sviluppando competenze fondamentali per la carriera in ambito politico, amministrativo o culturale.

Tirocini retribuiti Camera dei Deputati: Requisiti di partecipazione

Per accedere ai Tirocini retribuiti Camera dei Deputati 2025, gli studenti devono soddisfare determinati requisiti accademici e anagrafici:

Essere iscritti a corsi di laurea triennale , magistrale o a ciclo unico presso università italiane riconosciute.

, magistrale o a ciclo unico presso università italiane riconosciute. Avere una media degli esami non inferiore a 25/30.

Per laureandi triennali: età inferiore a 26 anni; per laureandi magistrali: età inferiore a 29 anni.

per laureandi magistrali: età inferiore a 29 anni. Aver conseguito almeno 40 CFU per laurea magistrale, 120 CFU per laurea triennale e 220 CFU per laurea magistrale a ciclo unico.

120 CFU per laurea triennale e 220 CFU per laurea magistrale a ciclo unico. Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1, certificata da un ente riconosciuto.

almeno certificata da un ente riconosciuto. Non avere condanne penali o procedimenti pendenti.

Sono inoltre considerati titoli preferenziali gli esami in materie come storia dell’arte contemporanea, sociologia del turismo, comunicazione dei beni culturali e teorie della comunicazione e media digitali.

Tirocini retribuiti Camera dei Deputati: Processo di selezione

Le candidature saranno inizialmente esaminate dalle università di appartenenza, che verificheranno la conformità ai requisiti. Successivamente, una commissione mista valuterà le candidature assegnando punteggi in base ai titoli accademici e alle competenze linguistiche. I risultati saranno comunicati dalla Fondazione CRUI alle università, le quali informeranno gli studenti selezionati, che avranno cinque giorni per confermare l’accettazione del tirocinio.

Condizioni di lavoro e rimborso

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non garantisce un’assunzione futura. Tuttavia, il progetto formativo definisce chiaramente le attività, i CFU riconosciuti e gli obblighi dello stagista. Il rimborso varia in base alla residenza:

800 euro mensili per studenti non residenti a Roma.

a Roma. 200 euro mensili per studenti residenti a Roma.

Tirocini retribuiti Camera dei Deputati: Modalità di candidatura

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 15 settembre 2025, tramite la piattaforma della Fondazione CRUI. È necessario registrarsi, compilare i dati richiesti e allegare il curriculum vitae, insieme alle eventuali certificazioni linguistiche. La candidatura deve includere dati anagrafici, informazioni accademiche e indicazione dei titoli pertinenti