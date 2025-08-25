Tirocini al Senato della Repubblica: il Senato della Repubblica ha pubblicato un nuovo bando per l’attivazione di 20 tirocini extracurriculari destinati a giovani laureati. Gli stage, che si svolgeranno a Roma, rappresentano un’occasione formativa di grande valore per tutti i giovani laureati chi desiderano avvicinarsi al mondo delle istituzioni e approfondire da vicino il funzionamento dell’attività parlamentare. I tirocinanti selezionati avranno l’opportunità di collaborare con l’Amministrazione del Senato, acquisendo competenze pratiche e professionali in un contesto di alto profilo. Di seguito, tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti e sulle modalità per candidarsi.

Tirocini al Senato della Repubblica, durata e retribuzione

I tirocini promossi dal Senato della Repubblica prevedono un rimborso spese mensile di 1.000 euro lordi. Ogni tirocinio avrà una durata di sei mesi, durante i quali i partecipanti avranno modo di collaborare direttamente con gli uffici dell’Amministrazione del Senato, prendendo parte a progetti concreti e sviluppando competenze operative. Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire ai giovani laureati l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite all’università, calandosi nel contesto istituzionale del Parlamento. I tirocinanti saranno coinvolti in diverse attività, tra cui analisi normative, gestione documentale e supporto a progetti di ricerca e innovazione.

Tirocini al Senato della Repubblica, le posizioni aperte

Il bando prevede diverse posizioni, suddivise come segue:

5 tirocini presso il Servizio Studi,

presso il 7 tirocini nei Servizi del Settore Parlamentare,

nei 2 tirocini nel Servizio Tecnico ed Immobiliare,

nel 4 tirocini presso il Servizio degli Affari Internazionali,

presso il 2 tirocini nel Servizio della Biblioteca.

Si ricorda che per poter partecipare alle selezioni dei tirocini presso il Senato della Repubblica, le domande devono essere inviate via email all’indirizzo preselezione.tirocini@uniroma1.it entro il 12 settembre 2025.

Tirocini al Senato della Repubblica, requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti essenziali. È richiesto il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico ottenuta presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una votazione minima di 105 su 110. Inoltre, alla data di scadenza per l’invio delle domande i candidati non devono aver compiuto 28 anni.

Oltre ai criteri generali, ogni tirocinio può prevedere ulteriori requisiti specifici, come competenze disciplinari, conoscenza di lingue straniere o abilità particolari in linea con le attività previste. Per questo è importante consultare attentamente il bando ufficiale, dove sono elencati in dettaglio i profili richiesti per ciascuna posizione.