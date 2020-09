Concorsi pubblici per funzionari amministrativi: il bando

Il CNR ha indetto un bando pubblico per 110 funzionari amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato da distribuire presso le sedi italiane.

Se sei alla ricerca di concorsi pubblici per funzionari amministrativi, il consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è alla ricerca di personale. Fondato nel 1923 con sede a Roma, è la più grande sede di ricerca pubblica in Italia. Dal 1989 è un Ente di ricerca con lo scopo di svolgere, promuovere e diffondere attività di ricerca scientifica e tecnologica. Il CNR è attualmente alla ricerca di 110 funzionari amministrativi – V° livello professionale per assumerli a tempo indeterminato presso le proprie sedi.

Requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste nel bando.

Età non inferiore a 18 anni.

Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Non aver riportato condanne legali.

Godimento dei diritti civili e politici.

Possesso di Laurea.

Selezione

Vi sarà una prova preselettiva qualora il numero dei partecipanti sia molto elevato. La prova selettiva invece consisterà in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nel bando, ed inoltre si richiede un’adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacità di analisi e sintesi, conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Domanda e scadenza

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online entro il 1° ottobre 2020 alle ore 18.00.