Ryanair aumenta i voli da e per Catania: le tratte coinvolte

Ryanair aumenta le tratte in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Catania e lancia una nuova promozione. Le tratte coinvolte e i nuovi prezzi.

Ryanair punta sull’aeroporto di Catania e risponde alla nuova base etnea di WizzAir incrementando i voli nazionali da e per il capoluogo etneo e abbassando i prezzi delle tariffe. In seguito alla forte domanda da parte dei consumatori italiani, Ryanair, a partire dall’8 ottobre, opererà 17 voli settimanali (5 in più) verso Bologna, 24 (7 in più) per Milano Malpensa, 28 (12 in più) per Roma Fiumicino e 12 (4 in più) per Venezia-Marco Polo.

Un’ottima notizia per i viaggiatori e per i tanti pendolari e fuori sede siciliani, che potranno ora prenotare una breve vacanza sul territorio nazionale o spostarsi volando con tariffe più basse. Inoltre, Ryanair aggiunge di aver adottato una nuova serie di misure sanitarie per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare l’aumento dei voli dall’aeroporto Catania, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €7,99 per viaggiare dall’8 ottobre, prenotabili entro la mezzanotte di domenica (13 settembre), solo su Ryanair.com.

“Ryanair – ha dichiarato Jason Mc Guinness, Direttore commerciale di Ryanair – è lieta di annunciare l’introduzione di frequenze aggiuntive per collegare Catania con Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo a partire dall’8 ottobre 2020.

I viaggiatori italiani possono ora prenotare una breve vacanza in varie destinazioni nazionali, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da appena €7,99 per viaggiare dall’8 ottobre, prenotabili entro la mezzanotte di domenica (13 settembre), solo su Ryanair.com. Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com e prenotare oggi il loro viaggio insieme a noi!”

Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha commentato: “Ryanair è un operatore strategico fondamentale e noi non possiamo che essere grati per quello che ha fatto e che continua a fare per il nostro territorio”.