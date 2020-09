Coronavirus in Sicilia, oggi 77 nuovi casi: i numeri delle province

Coronavirus in Sicilia: i dati di oggi segnalano un incremento di 77 nuovi casi positivi. Ecco il bollettino del Ministero della Salute.

Coronavirus in Sicilia: anche oggi, arriva il bollettino da parte del Ministero della Salute. Si registrano oggi, in tutta l’Isola, 77 nuovi casi positivi per un totale di 4.926 mila casi positivi dall’inizio dell’epidemia. Il numero degli attuali positivi, invece, è di 1.527 con un incremento di +73. Si registrano, inoltre, oggi 4 nuovi guariti e 0 decessi.

I casi delle province

Di seguito, la divisione dei 77 casi provincia per provincia. Palermo si riconferma la provincia più colpita, sebbene si registri un calo rispetto ai numeri dei giorni scorsi. A Catania, invece, 14 nuovi casi.