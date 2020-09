Lavoro Catania: le principali offerte attive in città

Numerose posizioni attive per grandi aziende. Offerte di impiego presso Lidl, Ikea e Vergin Active. I dettagli e come candidarsi.

Con gli inizi di settembre e la ripresa a pieno regime della maggior parte delle attività lavorative, sono tante le aziende e le attività che assumono nuovo personale. Guardiamo insieme le principali posizioni di lavoro Catania attive al momento.

IKEA

Di recente la sede etnea di Ikea ha aperto due posizioni lavorative a tempo determinato, rispettivamente come “Addetto Vendita e Progettazione” e “Stage Sales“. Inoltre, da giugno sono attive le candidature per uno stage all’area Food & Restaurant.

Le posizioni attive sono disponibili a tempo pieno (Stage Sales) e part-time (addetto vendita e progettazione). Per maggiori informazioni al riguardo e per inoltrare le candidature per questa posizione di lavoro Catania, consultare il sito web dell’azienda alla sezione “Lavora con noi”.

LIDL

Lidl ricerca per il suo punto vendita a Catania (via Gelso Bianco, 94) un addetto vendita part-time con retribuzione al minuto. Inoltre, per il punto vendita di Corso Indipendenza si ricercano altri due addetti vendite, rispettivamente con un assunzione come part-time (8 ore domenicali) o come appartenente alle categorie protette (Legge 68/99). Anche in questo caso, maggiori dettagli per le posizioni di lavoro Catania sono disponibili alla sezione Lavoro dell’azienda.

Operatore Call Center da casa

Azienda leader nel settore energetico seleziona in tutta Italia operatori telefonici Over 40 per lavoro di teleselling/telemarketing da casa. L’offerta di lavoro Catania include bonus e la possibilità di richiedere acconti. Il contratto è a norma con busta paga sin dal primo mese di lavoro. Inoltre, disponibile formazione gratuita per iniziare a lavorare da subito.

L’operatore potrà sfruttare la comodità di lavorare da casa negli orari che preferisce avendo comunque a disposizione un team di supporto come se si trovasse in ufficio. Non sono previsti limiti di età. Ulteriori informazioni per l’assunzione alla pagina di offerte lavorative Linkedin.

Personal trainer Virgin Active

Ultima offerta di lavoro Catania riguarda la posizione attiva per la sede di via Messina. Il Personal Trainer in Virgin Active è un professionista del benessere che unisce al proprio background tecnico personale la continua formazione fornita dall’azienda. Tra i requisiti richiesti: laurea in Scienze Motorie o corsi di laurea affini; almeno un anno di esperienza nel ruolo maturata all’interno di strutture Fitness; certificazioni e attestati relativi ai corsi frequentati. Maggiori info su Linkedin o sul portale Joblink.