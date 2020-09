Lavoro Sicilia, Lidl apre nuovo punto vendita: al via le assunzioni

Nuove posizioni di lavoro in Sicilia: dal 7 settembre al via le assunzioni in nuovo punto vendita.

La nota azienda tedesca, protagonista del settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), è pronta ad aprire un nuovo punto vendita nell’Isola. Esattamente a Carini, comune della provincia di Palermo, dove partiranno anche le nuove assunzioni. Ecco quando sfruttare le nuove opportunità di lavoro in Sicilia.

Lavoro Sicilia, Lidl: assunzioni a partire dal 7 settembre

Il nuovo punto Lidl isolano partirà con le candidature per la ricerca del personale proprio lunedì prossimo, 7 settembre. Sarebbe l’ottavo punto vendita dell’azienda tedesca del Gdo nella provincia di Palermo. A rendere noto l’avvio della nuova campagna di reclutamento per Carini è la sigla sindacale Fisascat Cisl Sicilia.

Il sindacato si è dichiarato entusiasta, attraverso le parole del proprio segretario generale Mimma Calabrò. Entusiasmo per una nuova opportunità di lavoro in Sicilia, a fronte anche del periodo di grande incertezza e confusione dovuto alla situazione di emergenza, e che potrà dare una nuova occupazione ai giovani disoccupati dell’Isola.