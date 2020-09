Meteo Sicilia, rischio piogge e temporali: “allerta” gialla in tutta l’Isola

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per avverse condizioni meteo che colpiranno la Sicilia nel corso della giornata: ecco i dati del bollettino rilasciato.

L’estate volge a termine e le condizioni meteo sembrano volerlo sottolineare: nella giornata odierna sono infatti previsti rovesci e temporali in gran parte della Sicilia. Tuttavia, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un bollettino.

Secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile, l’allerta per la giornata odierna sarà di livello giallo e riguarderà il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, dalle ore 0:00 alle 24:00. Come si evince dal bollettino, le condizioni meteo hanno subito un peggioramento rispetto alla giornata di ieri e i rovesci e temporali caratterizzeranno l’intero territorio siciliano. Per quanto riguarda il rischio idraulico, il livello di allerta rimane di tipologia verde in tutta la Sicilia.