Coronvirus, focolaio tra Taormina e Giardini Naxos: 14 positivi

Coronavirus Sicilia: mini-focolaio tra Giardini Naxos e Taormina, dove il numero di contagiati potrebbe crescere nelle prossime ore a seguito di ulteriori verifiche.

Sarebbero per il momento 14 i casi positivi al Coronavirus registrati tra Taormina e Giardini Naxos, nel Messinese. Di questi, 6 a Giardini e 8 a Taormina. I contagiati, però, sembrano destinati a crescere.

Nella quasi totalità dei casi riscontrati dalle autorità sanitarie, si tratta di giovani sottoposti ad accertamenti da parte dell’ASP della provincia di Messina. Inoltre, sono ancora in corso le verifiche da parte dei sanitari, che starebbero accertando altri tamponi per constatare o meno la presenza di ulteriori positivi.

In mattinata si è svolto un confronto telefonico tra i sindaci delle due città, Nello Lo Turco per Giardini Naxos e Mario Bolognari per Taormina. Al momento, entrambi gli amministratori escludono la possibilità di una zona rossa tra le due città. In merito ai contagi, infine, il primo cittadino taorminese afferma che i giovani si conoscono tra loro e che sarebbero entrati in contatto durante delle feste private.