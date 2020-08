UNICT – Test Medicina a Catania: la distribuzione dei candidati nelle aule

È stata pubblicata la lista di distribuzione dei candidati per sede per i test Medicina 2020 Catania. Ecco le informazioni da tenere a mente.

Questa è una settimana decisiva per i test Medicina 2020, che avranno luogo il prossimo 3 settembre. Quest’anno i candidati saranno dislocati in più sedi, in modo da garantire le misure di prevenzione del contagio e non creare assembramenti in aula o all’esterno degli edifici. Il polo fieristico “Le Ciminiere” non accoglierà quest’anno gli aspiranti medici, che saranno, invece, distribuiti in altre sedi dell’Università di Catania.

Gli edifici che ospiteranno il test Medicina 2020 a Catania saranno: Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89); Cittadella universitaria, Edifici 5/14/Dau (Via Santa Sofia, 64); Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21); Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45). Qui i candidati dovranno recarsi in base al seguente elenco:

Test Medicina 2020: le informazioni da ricordare

Si ricorda che i candidati saranno convocati a partire dalle 7.30, mentre la prova di ammissione comincerà intorno alle 12.00 circa e avrà la durata di 100 minuti.

Ogni candidato non dovrà dimenticare di portare con sé la carta di identità, mentre non potrà portare dentro l’aula nessun apparecchio elettronico, manuali, appunti, penne, fogli. Il materiale necessario per la prova sarà, infatti, esclusivamente una penna nera, che sarà data in dotazione dall’Università.

Il test sarà così composto: 60 quesiti a risposta multipla con 5 possibili risposte alternative. Più nello specifico, saranno presenti 12 domande di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di matematica e fisica.

