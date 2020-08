Test Medicina: tutti i casi in cui la prova viene annullata

Si avvicina il test medicina 2020. Il 3 settembre prossimo si presenteranno nelle sedi opportune dell’ateneo di riferimento i candidati per accedere alla laurea magistrale a ciclo unico. Per il solo ateneo di Catania si stima che si siano candidati per il test circa 2.700 giovani.

Test Medicina 2020: i casi di annullamento prova

La prova sarà valida a livello nazionale e pertanto è indispensabile seguire alcuni protocolli unici per tutto il territorio nazionale al fine di non invalidare la prova. Si dovrà stilare preventivamente un verbale, con l’ausilio di quattro studenti sorteggiati fra i candidati presenti in aula, dove si tiene conto dell’integrità dei plichi (o della loro eventuale sostituzione in caso di non integrità) e del numero di test assegnati. Bisogna altresì attenersi ad una serie di regole al fine di non vedersi annullata la prova. Di seguito pubblichiamo, sulla base dei regolamenti stilati dal MIUR, le regole da seguire per evitare che la prova non venga annullata:

lo svolgimento della prova deve essere effettuato in un’aula precedentemente comunicata da parte dell’ateneo. Nel caso di variazione questa deve essere opportunamente segnalata sul verbale;

non possono essere utilizzati strumenti quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o strumentazione simile . Allo stesso modo invalida la prova l’uso di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi , appunti e materiale di consultazione varia;

non può essere apportata la propria firma, o quella di un componente della commissione, sul modulo di risposte;

non saranno ammesse interazioni fra i candidati e/o tentativi di copiatura e/o scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di dati anagrafici e/o moduli di risposta, in possesso dei candidati;

non è possibile usare penne, matite o altri strumenti di scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo di risposta. Verrà fornita da parte dell'ateneo una penna nera e non potrà quindi essere usata strumentazione diversa da quella.

Il Presidente della Commissione e il Responsabile d’aula sono quelli tenuti a supervisionare la correttezza della prova e a segnalare eventuali abusi.