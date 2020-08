Cerco lavoro Catania: le posizioni aperte in città e provincia

In molti desiderano trovare un impiego e guadagnare senza spostarsi troppo: ecco allora le migliori offerte di lavoro a Catania e provincia.

Cerco lavoro Catania: il capoluogo etneo offre numerose opportunità. La redazione di LiveUnict ha selezionato per voi le migliori offerte disponibili.

Cerco lavoro Catania: esperto controllo qualità per Pfizer

L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ricerca per la propria sede catanese una figura in grado di occuparsi della revisione annuale del prodotto, del controllo qualità : al fortunato verrà offrerto un impiego a tempo pieno. Si tratta dell’opportunità perfetta per chi ha esperienza nel settore e conosce la lingua inglese ma, soprattutto, cerca lavoro a Catania.

Cerco lavoro Catania: addetto vendita per Footlocker

Chi cerca lavoro a Catania ed ama il contatto con il pubblico non potrà che porre attenzione all’offerta di Footlocker.

Il famoso brand di abbigliamento sportivo, che conta numerosi punti vendita presenti nel territorio di Catania, è alla ricerca di addetti vendita per lo store presente all’interno del centro commerciale Centro Sicilia. Si tratta di un impiego a tempo pieno e non è necessario accumulare esperienza nel settore per inviare la propria candidatura.

Cerco lavoro Catania: tecnologo per Unict

L’Università di Catania è alla ricerca della figura di un tecnologo di secondo livello, (categoria D, posizione economica D3). La nuova figura andrebbe inserita a tempo determinato, per un impegno pari a 18 ore medie settimanali nel trimestre. Il tecnologo andrebbe a supporto amministrativo-finanziario del progetto Horizon 2020 e-SAFE del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università degli studi di Catania.

I requisiti sono molteplici per questa offerta lavoro Catania. Naturalmente, viene richiesta la maggiore età; si richiede inoltre la cittadinanza italiana e l’idoneità fisica all’impiego. Per quanto riguarda i titoli di studio, Unict richiede che il candidato abbia una laurea magistrale in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria gestionale o titoli equiparati o equipollenti.

Si richiede inoltre una particolare qualificazione professionale ricavabile da documentata esperienza lavorativa, di durata almeno biennale negli ultimi cinque anni, nella gestione amministrativo-finanziaria di progetti europei. Per maggiori informazioni, ad ogni modo, chi cerca lavoro a Catania potrà consultare il bando, che avrà scadenza il prossimo 3 settembre 2020.

Cerco lavoro Catania: operatore di filiale per Lidl

La catena di supermercati Lidl è pronta ad offrire un’opportunità a chi cerca lavoro non lontano da Catania: si ricerca un operatore di filiale per il punto vendita situato a Fiumefreddo di Sicilia.

Le principali mansioni dell’operatore di Filiale sono i seguenti:

collaborazione con il team per la gestione ottimale del punto vendita;

rifornimento dei prodotti sui bancali;

preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

pulizia all’interno e all’esterno del punto vendita.

Si tratta di un impiego part-time. È richiesta un’esperienza minima ma non il diploma.