Lavoro Catania: tantissime opportunità di lavoro in città! Attualmente, sono aperte diverse posizioni, soprattutto per addetti alle vendite, in grandi aziende come Foot Locker, Max Mara e Bottega Verde. Le posizioni lavorative riguardano soprattutto la gestione delle vendite, l’assistenza alla clientela, l’organizzazione del negozio e la promozione dei prodotti nei vari negozio. Si cercano quindi nuova forza lavoro da inserire nei loro team siciliani. Di seguito tutte le offerte nel dettaglio e i requisiti specifici!

Lavoro Catania: Foot Locker

La rinomata catena di rivenditori di scarpe e articoli di sportswear è alla ricerca di figure di addetti vendite per i suoi punti vendita di Catania. Il nuovo lavoratore dovrà dimostrare la capacità di stimolare attivamente le vendite, avere un ottima capacità di comunicazione. Il candidato ideale dovrà inoltre impegnarsi a rimanere costantemente aggiornato riguardo le novità sui prodotti, al fine di fornire informazioni precise e tempestive ai clienti.

per poter accedere alla posizione Foot Locker ricerca le seguenti qualifiche:

d a 0 a 3 anni di esperienza nell’ambito delle vendite ,

, sicurezza di sé ed essere a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata,

disponibilità flessibile comprese le sere, fine settimana e festività.

Lavoro Catania: venditore part time per Bottega Verde

Il candidato selezionato entrerà a far parte del team del punto vendita, dove avrà un ruolo fondamentale nell’assicurare un’esperienza di acquisto di alta qualità per i clienti. Una parte significativa del suo ruolo riguarderà anche la gestione della cassa, assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di pagamento e la registrazione delle transazioni. Il candidato dovrà inoltre essere responsabile dell’allestimento degli spazi espositivi.

Bottega verde ricerca candidati con un minimo di esperienza maturata in posizioni simili a contatto con il pubblico, ed ha una buona preparazione sulle tecniche di vendita.

La figura dovrà essere disponibile per lavorare su turni, in giorni festivi e nei weekend, il contratto offerto sarà part-time con contratto a tempo determinato.

Lavoro Catania: Max Mara

il noto brand d’abbigliamento Max Mara è attualmente alla ricerca di un addetto vendita presso uno dei suoi negozi a Catania. Il brand di moda propone un percorso di apprendimento completo, che include formazione sia in negozio che online, per sviluppare le competenze di vendita e accrescere la propria esperienza nel mondo retail.

L’offerta prevede un contratto a tempo determinato, con una durata che può variare da 6 a 12 mesi, in base alla disponibilità. I nuovi addetti vendita avranno anche diritto sia alla tredicesima che alla quattordicesima. Sarà inoltre richiesta esperienza pregressa nel settore vendita e una buona conoscenza della lingua inglese.

Sarà inoltre richiesta la disponibilità a lavorare su turni, inclusi i weekend e i giorni festivi.