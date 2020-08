Coronavirus Sicilia, 24 nuovi casi: l’aumento maggiore a Catania

Coronavirus in Sicilia: il numero di casi diminuisce rispetto a ieri, ma preoccupa la situazione terapia intensiva, dove il numero di pazienti è il secondo in Italia.

I dati relativi al Coronavirus in Sicilia pubblicati per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, vedono un calo dei nuovi contagi: 24 in tutto, rispetto ai 65 di ieri (dove, però, ben 58 erano migranti). I nuovi casi, però, sono tutti autoctoni, nessuno di essi proviene da contagi tra i migranti. Stabile il numero di pazienti in ospedale, pari a 63. A differenza di ieri, però, uno dei pazienti ricoverati (attualmente 53) si trova in terapia intensiva. La situazione ricoveri nell’Isola continua a destare apprensione, in particolare per i pazienti gravi. Dopo la Lombardia, con 15 pazienti, la Sicilia è la seconda in Italia per numero di ricoverati in terapia intensiva.

Per il resto, il totale dei casi attualmente positivi non varia rispetto a ieri (947), segno che i 24 nuovi positivi vengono “pareggiati”, nel calcolo, dai guariti. Sale, rispetto a ieri, il numero di tamponi nell’Isola (oltre 2.600). Dei 24 nuovi casi in Sicilia, la maggior parte riguarda la provincia di Catania, dove si registrano 10 nuovi casi. Altri 5 a Messina, 4 a Siracusa e Ragusa e 1 in a Caltanissetta.

Quanto, infine, al dato nazionale, rispetto a ieri si registra un live calo. Il bollettino del Ministero della Salute comunica 878 nuovi casi, di cui gli incrementi maggiori nel Lazio (143), in Campania (138), in Lombardia e in Veneto (entrambi a 119).