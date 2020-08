Ancora contagi nel Catanese: nuovi positivi ad Aci Catena e a Belpasso

Ad Aci Catena due persone sono risultate positive al Covid-19,mentre altre quattro sono in attesa del tampone. Le dichiarazioni del sindaco Nello Oliveri.

Coronavirus nel Catanese: ad Aci Catena sono stati registrati due positivi al Covid-19 ed altre quattro persone sono in isolamento volontario, in attesa dell’esito del tampone. A rendere nota la notizia il sindaco Nello Oliveri, affermando che “tutti i casi sono seguiti dai responsabili dell’Asp, nei propri domicili”.

“L’aggiornamento di oggi ci impone senso di responsabilità e attenzione verso il virus che continua a circolare nelle nostre zone. Continuiamo a tenere duro, non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al senso del dovere e responsabilità di ogni cittadino”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Dopo alcuni mesi a zero contagiati – continua –, si ripresenta la brutta bestia. Si raccomanda sempre massima prudenza e si rinnova l’invito ed il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza”.

Nuovi casi anche a Belpasso. A dichiararlo è il sindaco, che tramite una nota fa sapere che la città è a quota tre casi positivi: “Ai due ancora attivi ufficializzati all’inizio del mese, oggi l’ASP ci ha reso noto il terzo contagiato. Raggiunto personalmente da me al telefono, il concittadino è in isolamento domiciliare (come gli altri due) e nonostante tutto in buone condizioni di salute”.

“Approfitto dell’occasione per raccomandare ancora una volta la massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai giovani, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Auguro ovviamente ai nostri tre concittadini una veloce guarigione”, ha concluso.