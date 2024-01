Lanciano droga dal furgone e dal balcone di casa: due arresti nel Catanese

Un uomo di 23anni ed uno di 54 sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti dopo aver tentato di disfarsi delle dosi.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, mentre era in atto un controllo del territorio tramite dispiegamento di pattuglie, i Carabinieri della compagnia di Acireale e della Stazione di Guardia Mangano, hanno eseguito l’arresto in flagranza di due uomini incensurati, un 23enne e un 54enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un posto di blocco della pattuglia della Stazione di Guardia Mangano, i Carabinieri hanno notato il comportamento sospetto di un furgone bianco targato Dacia Dokker, il cui conducente avrebbe svoltato bruscamente nel tentativo palese di eludere il loro controllo. La pattuglia ha quindi deciso di spiegare le sirene e porsi all’inseguimento del furgone sospetto, il quale ha iniziato una folle corsa tra le vie del centro di Aci Catena che ha avuto fine solo in Via Indirizzo, dove altre pattuglie gli hanno sbarrato la strada. Durante l’inseguimento, non è sfuggito agli occhi dei militari il lancio di un involucro di cellophane, recuperato successivamente e ispezionato: conteneva 10 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita. L’autista del furgone, identificato come 23enne residente ad Aci Catena, conservava inoltre 900€ in contanti nel suo borsello, probabilmente derivante dalle attività illecite di spaccio, mentre l’altro occupante, 18enne, risulta estraneo ai fatti.

A quel punto si è resa necessaria la perquisizione dell’abitazione dei due occupanti del furgone e conviventi. La casa, prontamente circondate dalle pattuglie dei militari, hanno notato un uomo lanciare una busta dal balcone dell’abitazione, prima di aprire la porta a seguito dell’ordine dei militari. L’uomo, 54enne convivente dei due ragazzi, si era sbarazzato di 64 grami di marijuana, 3 bilancini di precisione e altro materiale necessario per il confezionamento di singole dosi da vendere al dettaglio.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto per entrambi gli uomini e disposto, inoltre, l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.