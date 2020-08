Coronavirus in Sicilia, contagi in aumento: la distribuzione nelle province

Coronavirus in Sicilia: salgono ancora i positivi nell'Isola, ma l'incremento si deve soprattutto a un considerevole numero di casi registrati tra i migranti.

Non si ferma la crescita dei contagi nell’Isola. I casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore sono 65 in tutto, per un totale, ormai, di 947 positivi attuali. Un numero che si avvicina di nuovo a quota 1000 e che trova parziale conforto nei dati relativi ai ricoveri. Nell’Isola, infatti, sono 54 i pazienti ospedalizzati, contro i 60 di ieri, e un paziente in meno in terapia intensiva (9 al momento).

Stabile il numero delle vittime e in leggero aumento quello dei guariti (aumentato di circa 20 unità rispetto a ieri). I tamponi, però, continuano a essere pochi rispetto alla popolazione (+1.468), confermando un trend che vede la Sicilia come l’ultima regione italiana per numero di tamponi.

L’incremento dei contagi nelle varie province dell’Isola, invece, è così distribuito, e vede un grande exploit della provincia palermitana, dove si concentrano la maggior parte dei nuovi contagi. Tuttavia, bisogna considerare anche che nel calcolo la maggior parte dei positivi (58 in tutto) sono migranti, e dunque non casi autoctoni: