Etna, pennacchio di cenere al tramonto: le immagini mozzafiato

Durante il pomeriggio di ieri un'emissione di cenere ha dato vita ad un panorama mozzafiato, visibile anche da Siracusa.

Nel pomeriggio di ieri l’Etna è tornata a far parlare di sé. Dopo le eruzioni degli scorsi giorni, tra cui uno spettacolo di lava avvenuto durante la notte di San Lorenzo, la nostra amata Muntagna continua a stupirci, stavolta con poco. Infatti, durante la giornata di ieri è iniziata una fase prolungata di emissione di cenere dal cosiddetto “cono della sella” sul Nuovo Cratere di Sud-Est.

Questa nuova attività di cenere ha dato vita ad uno sbuffo di cenere che a causa del vento è stato spostato dapprima in direzione di sud-est e in serata, invece, verso sud. Proprio in serata la cenere vulcanica è caduta sui tetti della città di Catania e della gran parte dei paesi etnei.

Nelle foto scattate dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia è possibile lo spettacolo dell’Etna. Nella prima foto scattata nella zona di San Giorgio, si nota la direzione della cenere nel primo pomeriggio alle 15:43. Nelle foto successive si osserva, d’altro canto, il panorama mozzaffiato al tramonto dalla zona del Plemmirio, sita a Siracusa. Gli sbuffi di cenere non sono stati silenziosi: l’INGV ha riferito che i boati si sono sentiti anche oltre i 20 km di distanza dal versante meridionale del vulcano.