Sicilia meta dei vip: da Armani a Thom Yorke, tutti pazzi per le vacanze nell’Isola

Molti personaggi famosi hanno scelto la Sicilia per trascorrere le loro vacanze: dal "commissario Montalbano" e famiglia, ma anche grandi nomi della moda come Vuitton e Armani.

La Sicilia è sempre stata la meta di moltissimi vip per le vacanze, non solo estive, e il 2020 non ha fatto eccezione. Infatti sono stati avvistati diversi personaggi famosi in giro per l’Isola, tra mete turistiche e zone più riservate. Molti hanno optato per trascorrere le ferie sui propri mezzi, quali barche e yatch mentre altri sono anche scesi sulla terraferma.

Tra i grandi rappresentanti del mondo della moda, Giorgio Armani è stato visto con il suo yatch di 65 metri girare attorno alla Sicilia. Sarebbe prima stato avvistato alle isole Eolie, tra Panarea e Stromboli, per poi attraccare nel porto di Siracusa e concedersi una passeggiata a Marzamemi. E ancora, il proprietario dell’azienda Louis Vuitton, Bernard Arnault, sta trascorrendo le proprie vacanze proprio in questi giorni a Taormina. Anche in questo caso, l’uomo ha raggiunto la Sicilia a bordo del suo yatch Symphony ed è sceso sulla terraferma, dove ha giocato a tennis con i figli.

Tra i vip nostrani avvistati in vacanza in Sicilia, non manca la coppia Zingaretti-Ranieri, la quale ha postato sui propri social diverse foto delle loro ferie trascorse a Pantelleria: anche in questo caso, le isole siciliane sono state preferite ad altre mete turistiche. Un altro personaggio noto soprattutto ai più giovani e che sarebbe stato avvistato in Sicilia nel periodo di Ferragosto è St3pny, gamer e youtuber tra i più pagati in Italia. Nel suo caso, la meta sembrerebbe essere stata la nota località balneare Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Per concludere la lista degli avvistamenti, sembrerebbe essere stato visto in giro tra Catania e il Teatro Greco di Siracusa Thom Yorke, il cantante della band britannica Radiohead. Molto probabilmente l’uomo si trovava insieme alla compagna, l’attrice palermitana Dajana Roncione, impegnata nello spettacolo diretto da Michele Placido, Sei personaggi in cerca di autore. Il tutto è però accaduto nel momento di un’importante ricorrenza per la rock star, vale a dire a 22 anni dal concerto a Cibali dei R.E.M., il quale fu aperto proprio dai Radiohead, allora band emergente.