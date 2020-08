Ancora un incendio nel Catanese: in fiamme 10 ettari di vegetazione [VIDEO]

Incendio nel Calatino, dove 10 ettari di vegetazione sono andati in fumo. Provvidenziale l'intervento dei Vvf, che hanno spento le fiamme prima che lambissero un bombolone di GPL.

Continuano gli incendi in Sicilia, che stanno mettendo a dura prova il personale dei Vigili del Fuoco della provincia. Dopo i roghi divampati in diversi punti dell’Isola, da Monreale a Noto e, non ultimo, il Monte Gorna a Trecastagni, è la volta ancora della provincia di Catania. Dieci ettari di vegetazione sono andati in fumo in Contrada Fico, a Scordia, nel Calatino. Sul posto sta operando la squadra boschiva dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Un primo focolaio, il più vicino in quanto sviluppatosi accanto a un bombolone di GPL adiacente a un’abitazione, è stato già domato. I Vvf sono adesso in azione per provvedere allo spegnimento di legname, ulivi e alberi da frutto.