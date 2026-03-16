Questa mattina, poco dopo le 07,00, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata dalla Polizia di Stato per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento in via America al civ. 30, nella zona di Nesima a Catania.

La ricostruzione dei fatti

Sul posto è stata inviata la prima partenza della Sede Centrale che, giunta sul posto, ha constatato che l’incendio si stava sviluppando nell’abitazione al primo piano dell’edificio. Le fiamme sono state circoscritte ed estinte evitando che si propagassero nell’edificio e coinvolgessero gli appartamenti adiacenti.

Una parte dell’abitazione è stata resa inagibile fino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza a seguito dei potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio.

All’arrivo dei soccorsi, è stato riferito che alcuni agenti della Polizia di Stato erano già entrati nell’appartamento invaso dal fumo per verificare la presenza di eventuali persone in pericolo e metterle in sicurezza all’esterno. Durante l’intervento, gli agenti hanno anche provveduto a rimuovere dall’abitazione una bottiglia di GPL, che fortunatamente non era coinvolta direttamente dalle fiamme, evitando ulteriori rischi. Non risultano segnalazioni di danni tra i residenti dell’appartamento interessato dall’incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Durante l’intervento, alcuni poliziotti sono stati esposti ai fumi e hanno dovuto ricevere assistenza dai sanitari, ma fortunatamente non si registrano conseguenze gravi.