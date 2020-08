Coronavirus Sicilia, 14 nuovi casi: l’andamento dei contagi per province

Coronavirus Sicilia: sono 14 i nuovi positivi nella regione. Ecco l'incremento dei positivi provincia per provincia, così come comunicato dal Ministero della Salute.

I casi di Coronavirus in Sicilia hanno subito un leggero aumento nelle ultime 24 ore, quando sono stati registrati 14 nuovi positivi in tutto. Di questi, stando alla mappa aggiornata sul sito ministeriale, 3 si troverebbero a Catania, 2 in provincia di Siracusa, 4 in provincia di Ragusa e 5 in provincia di Messina. Le restanti province non registrano nuovi casi nel bollettino. Il totale degli attualmente positivi nella regione è pari quindi a 718 casi, a fronte di un incremento di 1.626 tamponi, una cifra considerevole se si considera che ancora qualche settimana fa i contagi erano inferiori alle 500 unità.

Il totale degli ospedalizzati in Sicilia è pari invece a 60 pazienti, di cui 54 ricoverati normalmente e 6 in terapia intensiva. La restante quota di positivi (658) si trova in isolamento domiciliare. Sale il numero dei deceduti, pari a 286, che tiene conto del decesso della signora di 56 anni residente a Paternò.

Così come più bassi sono i casi in Sicilia rispetto al weekend appena trascorso, anche i nuovi contagi di Coronavirus in Italia sono inferiori rispetto agli ultimi giorni: 320 in tutto, con Lazio, Veneto e Lombardia come regioni con l’incremento più alto (tra i 51 e i 43 nuovi casi). I decessi registrati in 24 ore sono, invece, 4.