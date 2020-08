Coronavirus Catania, ancora un decesso: è il primo registrato a Paternò

Coronavirus Catania. Nuova vittima nella provincia etnea, si tratterebbe di una ricoverata all'Ospedale San Marco di Librino. Ne dà notizia il sindaco di Paternò.

Coronavirus Catania. Il virus non ha ancora smesso di colpire e in Sicilia, a dispetto dell’elevato numero di asintomatici e del relativamente basso numero di ricoveri, ci sono ancora vittime. Dopo quella registrata nella giornata di ieri, si aggiunge un nuovo decesso a Paternò, dove il sindaco Nino Naso ne dà l’annuncio ai cittadini tramite i canali social.

“Sono costretto a comunicare – scrive il primo cittadino del comune etneo – che si registra un decesso fra i nostri concittadini contagiati da Covid-19. Il dispiacere è tanto: è una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare. L’emergenza non è finita. Adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque, soprattutto in ottemperanza alle ultime disposizioni di legge. Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia che ha subito questa grave perdita”.

La vittima sarebbe una donna di 56 anni, ricoverata in precedenza all’Ospedale San Marco. Si tratterebbe del primo decesso causato dal Covid in città.