Bonus studenti fuorisede siciliani: la Regione stanzia 7 milioni per la liquidazione

Bonus studenti fuorisede siciliani: la Regione ha approvato l'iter amministrativo che sblocca oltre 7 milioni di euro destinati agli Ersu per la liquidazione nei confronti degli studenti universitari.

Attivate in pieno lockdown, la Regione Siciliana ha promosso un bonus per gli studenti fuorisede siciliani, così da coprire in parte i costi aggiuntivi sostenuti durante la quarantena. Nell’ultima riunione della giunta regionale, si è concluso l’iter amministrativo che ha autorizzato l’assessorato all’Istruzione a trasferire agli Ersu siciliani la somma di oltre 7 milioni di euro, destinata alla liquidazione dei contributi straordinari a favore degli studenti fuori sede che ne avevano fatto richiesta, a seguito di apposito bando, nella scorsa primavera e le cui graduatorie erano già disponibili a partire dalla metà del trascorso mese di maggio. Si tratta di un intervento straordinario disposto, su iniziativa del presidente Musumeci e dell’assessore Lagalla, per compensare gli studenti siciliani fuori sede delle maggiori spese, infruttuosamente sostenute nel periodo di lockdown.

In relazione alle iniziative assunte, l’assessore Roberto Lagalla dichiara: “Quanto appena esitato, dopo un lungo lavoro, giunto fino a ridosso del Ferragosto, conferma il massimo impegno espresso dal governo Musumeci in tema di diritto allo studio nonostante i tempi burocratici ed amministrativi abbiano talvolta costituito un ostacolo alla tempestività dell’azione di governo. Ad ogni modo, il mondo dell’istruzione rimane una priorità; con la liquidazione dei 7 milioni di euro potremo adempiere agli impegni presi nei confronti dei tanti studenti universitari che hanno subito la crisi economica causata dall’emergenza Covid-19. A ciò si aggiunge lo stanziamento delle risorse per l’alta formazione, a sostegno della valorizzazione e della crescita professionale dei nostri giovani, con particolare attenzione all’ambito sanitario, perché per investire sull’eccellenza e sulla qualità dei servizi è necessario puntare sulla formazione del capitale umano e, in generale, sulla competitività dei giovani, anche a livello internazionale”.

Di seguito, si pubblicano la graduatoria del contributo straordinario Ersu per il COVID-19 e l’aumento dei posti relativi a dottorato e specializzazioni Medicina.