Bonus studenti fuorisede: da oggi si può presentare la domanda

Da oggi 30 aprile si può partecipare al bando per l'attribuzione di un contributo economico in favore degli studenti siciliani fuorisede. Ecco il bando e le informazioni principali.

Lo scorso 16 aprile è stato pubblicato il bando, promosso dalla Regione, per aiutare gli studenti siciliani fuorisede che stanno vivendo gravi disagi a causa della pandemia. Da oggi, 30 aprile, potranno essere presentate le domande per parteciparvi e poter usufruire del contributo economico di massimo 800 euro.

Sette milioni di euro stanziati per aiutare studenti e famiglie in questo periodo così complicato. L’assessore Lagalla ha spiegato la distribuzione dei fondi: 4 saranno destinati agli studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per motivi di studio in altre sedi accademiche in Italia e all’estero; i restanti 3 andranno invece agli studenti residenti e domiciliati in Sicilia che hanno fatto richiesta del contributo alloggio agli ERSU siciliani per quest’anno accademico e che sono risultati idonei. L’assessore annuncia che verrà data priorità agli studenti che non sono potuti rientrare in rientrare in Sicilia. Requisito fondamentale per l’assegnazione del contributo è il limite ISEE fissato nel bando.

Per gli studenti fuorisede che frequentano le università siciliane e che attualmente pagano l’alloggio, gli ERSU interverranno seguendo le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del contributo alloggio.

La domanda per il contributo dovrà essere caricata online entro e non oltre le 14:00 del 15 maggio 2020.