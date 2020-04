Bonus studenti fuorisede siciliani: l’assessore Lagalla spiega il bando [VIDEO]

Il bando tanto atteso dagli studenti fuorisede siciliani. La Regione stanzia 7 milioni di euro per le famiglie degli studenti in situazione di disagio per l'emergenza epidemiologica.

È stato pubblicato nella giornata di ieri il bando per la concessione di contributi economici a studenti universitari fuorisede per l’anno accademico 2019/20. A darne l’avviso, e a spiegarne le modalità, è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla.

Il bando mette a disposizione 7 milioni di euro, divisi per due categorie: 4 milioni da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia ed all’estero (ai quali, andranno 800 euro); 3 milioni, invece, a favore di studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto. Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 30 aprile al 15 maggio (alle ore 14).

Come spiega l’assessore Lagalla, la priorità verrà data a chi si trova ancora presso i propri domicili accademici, fuori dalla Sicilia. A loro seguiranno, invece, i fuorisede rientrati che potranno presentare la domanda per la concessione del bonus, ma dovranno aspettare che venga completata la prima graduatoria (quella, appunto, prioritaria). I destinatari del primo contributo dovranno, inoltre, essere regolarmente iscritti all’anno accademico 2019/2020, appartenere a un nucleo familiare con una certificazione Isee non superiore ai 23 mila euro annui e non godere di altri benefici economici erogati per le stesse finalità.

Più semplice la modalità per chi frequenta atenei siciliani. Gli ERSU siciliani procederanno a scorrere le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del contributo alloggio e, a fronte della presentazione del contratto di alloggio, saranno remunerati di conseguenza.

Bando contributo alloggio studenti universitari E' online, sul sito della Regione Siciliana e su quelli degli ERSU siciliani, il bando di concorso per la concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l'A.A. 2019/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In questo video vi spiego di cosa si tratta e come accedere. Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 30 aprile alle ore 14.00 del 15 maggio 2020.info: emergenzafuorisede@ersupalermo.itemergenzaesterofuorisede@ersucatania.it#governoMusumeci#RobertoLagallalink:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200679674&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsPubblicaIstruzione Publiée par Roberto Lagalla sur Jeudi 16 avril 2020

Leggi anche: