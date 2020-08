Asp Catania, i vaccini si prenotano via App: primo servizio in Sicilia

Asp Catania attiva, per la prima volta in Sicilia, un sistema di prenotazioni vaccinali completamente online. Disponibile un'app smartphone e un link sul sito web.

Per la prima volta in Sicilia, le prenotazioni per i vaccini si possono fare online. La novità viene dall’Asp di Catania e in una prima fase e, dopo una prima fase di sperimentazione dedicata esclusivamente alle vaccinazioni anti papillomavirus (HPV), dal 24 agosto il servizio sarà attivo per tutte le prestazioni vaccinali.

Il primo giorno utile per farle sarà il 31 agosto. A partire da tale data, si potrà accedere agli ambulatori vaccinali aziendali esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line con eccezione per i soli casi urgenti.

Gli utenti potranno prenotare la loro prestazione vaccinale:

via web, collegandosi al sito aspct.it , cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni;

, cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni; tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store).

Per informazioni sulle vaccinazioni telefonare allo 095.2540104 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30). Per prenotarsi, questo il link presente sul sito dell’Asp di Catania: https://vaccini.aspct.it/cgi-bin/Vaccini_Prenotazioni/Vaccini_Prenotazioni.cgi/