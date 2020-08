Concorsi pubblici: tutte le opportunità

Concorsi pubblici – In questo periodo estivo sono aperti numerosi bandi accessibili tramite concorso pubblico e prossimi alla scadenza. Ecco gli ambiti con gli annessi requisiti e termini.

Concorsi pubblici: Ministero dell’Economia e della Finanza

Si ricercano 56 figure da impiegare all’interno del MEF, suddivise in questo modo:

30 analisti economici finanziari;

15 funzionari tributari;

11 funzionari nel settore amministrativo contabile.

È necessaria la laurea magistrale e uno dei titoli post-laurea richiesti dal bando. Le domande possono essere inviare online entro il 21 settembre 2020. Per conoscere i requisiti richiesti, leggi anche “Concorsi pubblici: 56 posti al Ministero dell’Economia”.

Concorsi pubblici: Corte dei Conti

Qui, invece, sono 52 le unità ricercate, precisamente:

40 figure da impiegare nella Corte dei Conti;

12 presso l’Avvocatura dello Stato.

È richiesta la laurea magistrale o triennale in determinati ambiti di studio. C’è tempo per presentare la domanda in modo telematico fino al 6 ottobre 2020. Per saperne di più, leggi anche “Concorsi pubblici: bando della Corte dei Conti per 52 risorse”.

Concorsi Forze Armate, Polizia e Vvf

Tra i concorsi in arrivo tra la seconda metà del 2020 e l’inizio del 2021 saranno attivi 4000 posti circa, che saranno suddivisi così:

939 assunzioni nella Polizia di Stato;

1.095 assunzioni nei Carabinieri;

552 assunzioni nella Guardia di Finanza;

463 assunzioni nella Polizia Penitenziaria;

875 assunzioni nei Vigili del Fuoco, di cui 492 da nuovi concorsi in arrivo.

Per avere maggiori informazioni, leggi anche “Concorsi Forze Armate, Polizia, Vvf: 3917 assunzioni entro 2021”

Concorsi pubblici in Sicilia

L’ARPA ha attivato un bando in cui si ricercano 57 figure con vari ambiti di esperienza, tra cui:

31 collaboratori sanitari, tecnici o professionali categoria D;

10 collaboratori amministrativi della categoria D;

9 assistenti tecnici nella categoria C, 4 assistenti amministrativi sempre nella categoria c;

3 operatori o autisti per quanto concerne la categoria B.

Per i 31 collaboratori ricercati nella categoria D è necessario una laurea negli ambiti richiesti dal bando. La scadenza per l’invio delle relative domande è fissata al 31 agosto 2020. Per scoprire i requisiti fondamentali, puoi leggere “Regione Sicilia, Arpa assume 57 unità: come fare domanda”.