Concorsi Forze Armate, Polizia, Vvf: 3917 assunzioni entro 2021

Concorsi Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: entro la fine dell'anno prossimo previste quasi quattromila assunzioni, anche con procedura semplificata.

Cambiano i concorsi Forze Armate a causa dell’emergenza sanitaria. Difatti l’ approvazione del Decreto Rilancio nelle scorse settimane, ha introdotto molteplici novità per i concorsi pubblici. In particolar modo per quelli 2020 e 2021 che riguardano le Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Cambiano le procedure per la partecipazione ai suddetti concorsi che dovranno seguire le regole stabilite dal Ministero della Sanità. Altrimenti i concorsi non potranno avere luogo e non si potranno effettuare.

Le nuove modalità e i posti a concorso

Secondo l’art. 259 del Decreto Rilancio, viene semplificato l’iter concorsuale dei concorsi Forze Armate. Infatti si potranno svolgere le prove in maniera decentrata e telematica sia per i concorsi pubblicati che per quelli da pubblicare. Inoltre, sono previste ulteriori assunzioni che partiranno nel 2020 e continueranno anche nel 2021:

939 assunzioni nella Polizia di Stato;

1.095 assunzioni nei Carabinieri;

552 assunzioni nella Guardia di Finanza;

463 assunzioni nella Polizia Penitenziaria;

875 assunzioni nei Vigili del Fuoco, di cui 492 da nuovi concorsi in arrivo.

I requisiti

Per poter effettuare le selezioni dei concorsi Forze Armate il ministero della sanità ha emanato delle direttive per lo svolgimento delle prove concorsuali. Ecco le istruzioni:

misurazione temperatura corporea ;

accesso a distanza dei candidati alla prova selettiva;

compilazione di una autocertificazione che attesti l’assenza di cause fisiche o di salute ostative alla selezione :