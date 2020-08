Coronavirus Catania: nuovo caso a San Gregorio

Un altro caso positivo di Coronavirus si aggiunge ai nuovi registrati nell'ultima settimana in Sicilia, ancora una volta in provincia di Catania. Il sindaco di San Gregorio, Carmelo Corsaro, ha reso noto alla cittadinanza un nuovo caso di Coronavirus accertato nelle ultime ore.

Nuovo caso di Coronavirus a San Gregorio di Catania. Lo ha annunciato nella serata di ieri il sindaco del comune etneo, Carmelo Corsaro.

“Carissimi Sangregoresi – esordisce nel suo post -, ho il dovere di comunicarvi che la nostra comunità è stata colpita da un nuovo caso di Covid 19. Ieri ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte degli organi sanitari competenti ed abbiamo immediatamente verificato le condizioni di salute del nostro concittadino, che, al momento, è domiciliato presso la propria abitazione e non mostra gravi complicazioni. Ogni giorno sarà contattato, seguito e sostenuto nelle necessità quotidiane.

Con ordinanza sindacale del 10 Agosto scorso – continua – ho ripreso quanto già attuato dal Presidente della Regione Siciliana ed in particolare ho ordinato l’uso delle mascherine in qualsiasi luogo sia al chiuso sia all’aperto. Abbiamo intensificato i controlli, così come richiesto dalla Prefettura e saremo intransigenti a qualsiasi violazione in tale direzione. Tutto ciò è una conseguenza dei nostri atteggiamenti che nell’ultimo periodo non sono stati consoni alla condizione emergenziale che stiamo vivendo. Vi invito ed esorto, pertanto, ad attuare tutte le buone prassi che in questi mesi ci hanno aiutato a limitare il diffondersi del virus.

L’uso della mascherina, in particolare – conclude -, diventa oggi più di prima, uno strumento indispensabile per evitare nuove chiusure e limitazioni alla nostra quotidianità, un piccolo sacrificio che ci consentirà di poter continuare a svolgere una vita normale.

Il caso di San Gregorio si somma ai 3 nuovi positivi conteggiati nella giornata di ieri ad Aci Castello, anch’essi in isolamento domiciliare. Nella giornata di ieri, i nuovi casi a Catania sono stati in tutto cinque, a fronte degli 89 positivi in Sicilia (di cui 71 migranti).