Coronavirus, 3 positivi ad Aci Castello: disposto isolamento domiciliare

Nuovi casi di positivi tra la popolazione comunicati dall'Asp di Catania all'amministrazione comunale. Tutti i pazienti non si troverebbero in condizioni gravi.

Tre nuovi casi di Coronavirus in provincia di Catania, ad Aci Castello. Lo rende noto tramite i propri canali l’amministrazione comunale del borgo marinaro alle porte di Catania.

Sono in tutto tre i cittadini positivi al COVID-19. Tutti, però, versano in condizioni non gravi e non si è resa necessaria ospedalizzazione. I cittadini positivi sono in isolamento domiciliare e stanno applicando tutte le necessarie accortezze del caso.

“Siamo fiduciosi e ottimisti. La minore virulenza attuale del virus ci fa ben sperare – afferma il sindaco Carmelo Scandurra – ma raccomandiamo alla comunità di rispettare le regole del distanziamento sociale, della mascherina nei luoghi chiusi, del lavaggio frequente delle mani”.