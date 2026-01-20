Continua l’allerta meteo rossa in Sardegna e Calabria e soprattutto in Sicilia. Oggi, durante il pomeriggio e la serata, si raggiungerà il picco del maltempo. A questo si aggiunge forti venti, con raffiche che superano i 110-120 km/h, abbondanti piogge e mareggiate violente lungo le coste più esposte, motivo per cui la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza nelle tre regioni. La situazione dovrebbe migliorare a partire da mercoledì con una breve pausa per la giornata di giovedì.

La mareggiata abbattuta ad Aci Castello

Nel pomeriggio di ieri, si è verificata una mareggiata in via Livorno, ad Acicastello, con onde fino a 8 metri. Il mare sembra infatti invadere tutto il lungomare. Proprio per questo, in seguito all’allerta meteo, il sindaco del comune catanese ha deciso, per motivi di sicurezza, di chiudere al traffico (per i non residenti) diverse strade esposte al rischio mareggiata, tra cui il Lungomare Scardamiano, il Lungomare dei Ciclopi (dal punto via Vadalà al Lido dei Ciclopi e dal Lido dei Ciclopi al civico 135), Via Marina, Piazza Marina e Lungomare Galatea.