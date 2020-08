Coronavirus, Sicilia prima in Italia per nuovi contagi: 71 sono migranti

Coronavirus in Sicilia: sono 89 i nuovi casi registrati oggi sul territorio isolano. I maggiori incrementi in provincia di Ragusa, dove l'Asp segnala 64 ulteriori positivi tra i migranti.

Con 89 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, la Sicilia diventa per la giornata di oggi la prima regione italiana per numero di nuovi contagi. Il numero, però, tiene conto anche dei migranti positivi sul territorio dell’Isola. Solo nell’hotspot di Pozzallo, l’assessore Razza ha denunciato la presenza di 64 nuovi casi tra i migranti. Altri 7 migranti, inoltre, sarebbero risultati positivi nelle ultime 24 ore. Sarebbero quindi meno di 20 i casi autoctoni.

Stabile il numero di ricoverati, 44 (-1 rispetto a ieri), di cui ancora 6 in terapia intensiva. I casi di Coronavirus in Sicilia continuano ad aumentare in ordine sparso. Nelle ultime ore, tre casi sono stati segnalati ad Aci Castello, in provincia di Catania. A Palermo, due dipendenti di Poste Italiane sono risultati positivi e 50 persone si trovano in quarantena, mentre un altro caso è stato registrato a Capaci, ancora nel palermitano. I tamponi eseguiti, invece, come prevedibile, aumentano rispetto a quelli eseguiti domenica, e sono in tutto circa 2800.

Anche i casi di Covid nel resto d’Italia, con l’aumento di tamponi, subiscono un’ulteriore impennata. I nuovi positivi sono in tutto 412. Dopo la Sicilia (89), le regioni a registrare i maggiori aumenti sono Lombardia (68) e Veneto (65). I decessi registrati in 24 ore, invece, sono 6, per un totale di 35.215 dall’inizio della pandemia.