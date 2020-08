Villa Bellini ripulita dai rifiuti, Dusty: “Serve collaborazione di tutti” [FOTO]

A seguito della segnalazione pubblicata ieri, la Dusty si è immediatamente attivata per ripulire la Villa Bellini, restituendole l'ordine e cura che le mancavano.

A seguito della nostra segnalazione pubblicata ieri e relativa alla sporcizia che deturpava la Villa Bellini, denunciata in precedenza dalla pagina Facebook Lungomare Liberato, gli operatori ecologici della Dusty hanno provveduto a effettuare la pulizia delle aree e a rimuovere il materasso. L’azienda ha diffuso quindi un comunicato, in cui si fa riferimento alla situazione attuale e all’azione di pulizia da poco effettuata.

“Dall’agosto 2018 – si legge nel comunicato – ossia da quando è stato avviato il servizio di igiene ambientale a Catania con l’affidamento della gara ponte, Dusty ha proceduto quartiere dopo quartiere, a combattere i “ladri di bellezza”.

Soggetti cioè che non hanno rispetto del territorio, che lo maltrattano quotidianamente, innescando un processo vizioso di degrado che Dusty contrasta sistematicamente, provvedendo a rimuovere le discariche abusive presenti in città, e a segnalare agli Organi competenti affinché se ne facciano carico”.

La segnalazione per la Villa Bellini – il polmone della città, deturpato ad opera di incivili – è stata presa in carico da Dusty tempestivamente e, con il turno mattutino del 6 agosto, il materasso è stato rimosso così come si è provveduto ad eliminare ciò che inopportunamente e con incuria, era stato gettato tra le aiuole.

Poco dopo le 9.00 del mattino, ad interventi di pulizia conclusi, il “giardino di Catania” era come lo si vede dalle foto che alleghiamo: pulito, ordinato, curato.

“Dusty combatte da 40 anni per un mondo migliore – conclude l’azienda -. Ma per ottenere il risultato sperato, occorre la collaborazione di tutti: cittadini virtuosi, amministrazioni pubbliche e impresa. Attraverso questo impegno, si potrà centrare il grande obiettivo della sostenibilità ambientale, intesa anche e soprattutto come bellezza, rispetto ed etica del nostro patrimonio naturale e urbano”.