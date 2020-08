“Piscaria by night”: lo scorcio più colorato di Catania tra ombrelli e girandole [FOTO]

Le suggestive foto dell'angolo più colorato della città di Catania: tra ombrelli e girandole, ecco come appare la Piscaria e la vicina via Gisira.

Nuovo look e quindi nuove foto per uno degli angoli più suggestivi e dinamici della città di Catania: la Piscaria e via Gisira appaiono infatti più belle che mai anche in questa estate 2020. Dove fino a qualche tempo fa erano presenti cappelli messicani e cassette, prendono nuovamente il loro posto gli ombrelli. Ma anche se gli oggetti cambiano, il filo conduttore sembra essere sempre lo stesso: il colore. Da un po’ di tempo a questa parte, la città di Catania sembra infatti puntare sulla realizzazione di angoli coloratissimi che danno allegria e permettono scatti da ricordare a tutti i passanti.

E così, via Gisira e la Piscaria si presentano immerse in un’atmosfera colorata, che diventa ancora più particolare di notte, com’è possibile vedere dagli scatti del fotografo Roberto Viglianisi. Mentre quest’anno l’installazione prevede gli ombrelli in via Gisira e le girandole verso la pescheria, l’anno scorso l’intera area era stata ricoperta dagli ombrelli anche se in una veste meno colorata e più sobria.

Non resta quindi che dare libero sfogo alla creatività e alla condivisione online di contenuti multimediali di questo scorcio sempre più colorato e innovativo della città di Catania. Di certo, la zona manterrà il suo primato come una di quelle più fotografate e condivise sui social da turisti e catanesi, alla ricerca dello scatto più suggestivo da inserire sui propri profili social.