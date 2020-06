La Piscaria di Catania cambia ancora: spuntano cappelli messicani e cassette [FOTO]

Via Gisira si arricchisce ancora di colore, con cassette e cappelli messicani variopinti e sospesi sopra le teste dei passanti, dando un ulteriore tocco caratteristico alla zona che in questi mesi, per via dei caratteristici ombrelli, e poi girandole, sospesi, è diventata una delle più fotografate dai catanesi.

Via Gisira cambia ancora. Dopo che gli ombrelli sospesi hanno meravigliato i passanti delle strade della Piscaria di Catania e dopo che, di recente, le girandole, più consone alla stagione estiva, hanno cambiato il look alle vie nel centro storico, un’ulteriore novità riempie di colore le strade. Si tratta di cappelli messicani e scatole colorate, posti rispettivamente davanti a un ristorante messicano e a una pizzeria, come afferma il fotografo catanese Salvo Puccio, autore dello scatto.

Che sia una trovata commerciale dei ristoratori di zona o meno, la strada acquista un ulteriore tocco variopinto. L’idea, semplice ma efficace, di arricchire lo spazio tra i balconi per le strade di Catania ha avuto il suo primo exploit l’anno scorso proprio nella stessa zona, ma è diventata ben presto una moda in città, tanto da spingere all’emulazione diverse altre zone del centro storico.