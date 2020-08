Sant’Agata diventa un murales: l’omaggio di uno street artist siciliano [FOTO]

Il noto street artist Tvboy ha omaggiato la città di Catania con una sua opera dedicata alla patrona della città, visibile in pieno centro.

Un nuovo murales dedicato a Sant’Agata è adesso visibile nel pieno centro della città di Catania. L’autore è Tvboy, sicilianissimo street artist di Palermo ed esponente del movimento NeoPop che ha deciso di dedicare la sua nuova opera alla città etnea e alla sua patrona.

Il murales, visibile nello storico mercato del pesce di Catania rappresenta Sant’Agata in una veste decisamente più pop di quelle alle quali si è abituati. La patrona catanese ha infatti in mano un vassoio con le storiche “minnuzze di Sant’Agata”, dolce a lei dedicato. Ma un particolare ancora più interessante è lo stemma della squadra di calcio del Catania stampato nel petto.

L’omaggio arriva in un momento molto importante per la città etnea, dato che è ormai vicina la fase di agosto dedicata a Sant’Agata in estate, che si va ad aggiungere a quella canonica di febbraio.

L’opera va ad arricchire l’area della storica Piscaria catanese, che negli ultimi tempi è stata al centro di diverse installazioni artistiche: alcuni esempi sono le girandole, i cappelli messicani e le cassette, e ancora gli ombrelli, che hanno reso la Piscaria di Catania uno degli scorci più colorati dell’intera città.

L’artista ha pubblicato le foto della sua opera sui social, aggiungendo una didascalia nella quale ha voluto spiegare cosa lo ha portato a realizzare una simile opera. “La festa di Sant’Agata è tra le prime tre festività religiose del mondo: una celebrazione dall’enorme valore storico e artistico, che speriamo possa essere presto consacrata a patrimonio Unesco – ha scritto Tvboy -. Questo è il mio omaggio a una splendida città, Catania, e alla Patrona delle mie due terre, la Sicilia e la Spagna”.