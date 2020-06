Nuovo look per la Piscaria di Catania: girandole al posto degli ombrelli [FOTO]

Una delle vie più suggestive di Catania ha oggi una nuova veste "colorata" grazie all'installazione di girandole variopinte

“Girandole is the new ombrelli”: così Salvo Puccio, fotografo catanese, presenta ai concittadini il “look” rinnovato di via Gisira. Una moltitudine di girandole colorate offre alla via, in pieno centro, un nuovo aspetto: fresco, colorato ed estivo, simbolo della ripartenza della città.

L’installazione delle girandole sostituisce quella degli ombrelli che, nei mesi scorsi, aveva riscosso notevole successo tra i catanesi come testimoniamo le tantissime foto scattate. Messi via gli ombrelli, l’oggetto scelto per l’installazione è stata la girandola, un oggetto semplice, un evergreen, che tutti conosciamo e che arricchisce la via, regalandole un aspetto nuovo e colorato.

Pubblicate da pochi minuti, le foto sono già condivise da molti e commentate in maniera entusiasta dai catanesi. Chissà che qualcuno non stia già uscendo di casa per “accaparrarsi” il primo selfie d’effetto in via Gisira!